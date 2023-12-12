В МИД РФ назвали бесполезным расширение миссии ЕС на Южном Кавказе Галузин: расширение миссии ЕС в Закавказье абсолютно бесполезно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД РФ

Расширение гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на Южном Кавказе не посодействует урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, а лишь усугубит его, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он также подчеркнул, политика ЕС на Южном Кавказе направлена лишь на вытеснение России из региона, а Москва всегда готова принять переговоры Баку и Еревана, передает корреспондент NEWS.ru.

Само ее [миссии] появление в Армении — совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию. Мы убеждены в том, что расширение миссии Евросоюза будет абсолютно бесполезным и не даст никакого результата с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию <...>. Ничего нового Евросоюз в Закавказье не привносит, привносит только дополнительную напряженность и недоверие, — сказал дипломат.

При этом Галузин напомнил, что Россия открыта к предложениям по организации мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Он выразил надежду на то, что Баку и Ереван помнят об этом, подчеркнув, что Москва готова провести соответствующую работу.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее на еженедельном брифинге заявила, что сроки подписания мирного договора между Баку и Ереваном должны определять сами стороны. По ее словам, Москва будет всячески содействовать партнерам для скорейшего заключения мира.