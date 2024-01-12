В МИД РФ призвали Армению не терять чувство меры, чтобы понравиться Западу

Некоторые армянские политики, например, из числа депутатов Национального Собрания (НС) теряют чувство меры в стремлении понравиться Западу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она упомянула в частности главу парламентской комиссии по внешним отношениям НС Саркиса Ханданяна, который возвысил роль западных партнеров.

Мы обратили внимание на высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям НС Саркиса Ханданяна, что переговоры на площадках в Вашингтоне и Брюсселе «имеют международный авторитет и это добавляет им легитимности». Ряд людей, которые заявляют подобные вещи, просто утратили чувство меры, — сказала она на брифинге.

Захарова усомнилась в адекватности оценки Ханданяна. Она напомнила, что Запад во главе с США игнорирует международное право, развязывает войны, подстрекает цветные революции.