В МИД РФ ответили на призыв США вывести силы ОДКБ из Казахстана

Посольство РФ в США заявило, что Вашингтон не имеет права советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Миротворцы прибыли в республику по приглашению властей страны и занимаются охраной важных объектов, отметили дипломаты в Тwitter.

В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства, — отмечается в сообщении.

Также российские дипломаты подчеркнули, что власти США умышленно забывают о результатах своего систематического вмешательства во внутренние дела других государств. А между тем, из-за этого «надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке».

Ранее стало известно, что онлайн заседание членов ОДКБ транслировалось в прямом эфире и было абсолютно открытым мероприятием. Его смысл заключался именно в пиаре — решение ОДКБ коллективное и пересмотру не подлежит, его лидеры разрешения ни у кого на свои действия просить не будут.

Также главы государств солидаризировались с оценкой президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, произошедшего как проявление террористической активности.