В МИД РФ отреагировали на решение Астаны легализовать «Талибан» Захарова: решение Астаны по «Талибану» поможет Кабулу выйти из изоляции

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Решение Казахстана об исключении движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) из списка запрещенных организаций поспособствует выведению Афганистана из международной изоляции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД, решение откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения, а также позитивно скажется на усилиях по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью.

Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения, — говорится в комментарии.

О том, что правительство Казахстана исключило движение «Талибан» из списка запрещенных организаций, стало известно в пятницу, 29 декабря. По словам представителя Министерства иностранных дел республики Айбека Смадиярова, власти страны регулярно проводят ревизию списка в соответствии с практикой ООН. Также он отметил, что Астана будет выстраивать политические контакты с его членами в соответствии с решениями, принимаемыми Генеральной Ассамблеей ООН.