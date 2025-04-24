В МИД РФ объяснили встречу генконсула РФ с армянской оппозицией Захарова опровергла слухи о вмешательстве России во внутреннюю политику Армении

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Во встрече генерального консула РФ в Гюмри Игоря Титова с представителями оппозиционного блока «Мать Армения» нет внутриполитического контекста, заявила NEWS.ru в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это мероприятие — неотъемлемая часть повседневной работы российских загранучреждений.

Я видела разные публикации на этот счет про некий внутриполитический контекст. Никакого внутриполитического подтекста здесь точно нет. Все предельно открыто. Встреча, о которой вы говорите, — это неотъемлемая часть повседневной работы руководителей наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны, чтобы продвигать двусторонние связи на различных направлениях, — заявила Захарова.

Она пояснила, что встреча с участием Титова состоялась в преддверии празднования Дня Победы. Он пригласил руководство всех политических сил совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приеме в генеральном консульстве. Также на встрече обсуждались вопросы развития культурных контактов муниципалитетов консульского округа с российскими партнерами.

Ранее Захарова призвала Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые бы привели к эскалации на границе двух стран. Так она отреагировала на сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле вечером 8 апреля позиций ВС страны в приграничье с Арменией. Ереван, в свою очередь, опроверг сообщение из Баку.