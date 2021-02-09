В МИД РФ объяснили отказ Украины от «Спутника V» стремлением угодить Западу

https://static.news.ru/photo/4e3d4f9c-6aea-11eb-9707-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что отказ Киева от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» объясняется желанием украинских властей угодить западным кураторам.

Дипломат в беседе с РИА Новости отметил , что власти Украины в своём стремлении угодить Западу готовы поступиться интересами граждан страны.

Мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан, — сказал Руденко.

Замглавы МИД РФ напомнил, что харьковская фармацевтическая компания подавала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российского препарата. Дальнейшего развития эта история не получила. Руденко указал, что Москва не получила никаких обращений по поводу вакцины от Киева.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что Киев вынужден стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. Вместе с тем, комментируя перспективу прививать граждан страны препаратом «Спутник V», глава государства заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать. Он подчеркнул, что республика договаривалась только с теми ведущими производителями вакцин, «которые утверждены миром и которые дают в мире очень серьёзные положительные результаты».