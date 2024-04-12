В МИД Киргизии ответили на обыск в квартире своего дипломата в Москве Киргизия выразила озабоченность из-за обыска в квартире дипломата в Москве

Сотрудники МВД РФ ворвались в квартиру работника посольства Киргизии, взломав дверной замок. МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с произошедшим, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД Киргизии сообщили, что 12 апреля в консульском департаменте ведомства состоялась встреча с советником-консулом российского посольства в республике.

В ходе встречи была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в г. Москве, грубо нарушивших положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года, — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», двое полицейских 8 апреля проникли в квартиру советника киргизского посольства в Москве Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца на территории РФ. В канале отметили, что силовики взломали замок и в грубой форме потребовали отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что правительство республики не причастно к остановке обслуживания карт «Мир» в стране. По его словам, система «Мир» принесла бы Киргизии больше пользы, чем самой России. Жапаров добавил, что власти страны уже начали искать новые пути для обеспечения платежной системы. По словам премьера, отключивший систему межбанковский процессинговый центр управляется коммерческими банками, опасающимися санкций.