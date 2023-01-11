В МИД Казахстана заявили о непричастности к акции с «юртой несокрушимости»

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Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. По его словам, которые приводит ТАСС, установка необычного пункта обогрева является частной инициативой.

Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало, — сказал он.

Как отметил представитель МИД, в Казахстане проживают около 300 тысяч украинцев и между представителями двух стран есть в том числе межнациональные браки. Помощь же другому народу, по словам Смадиярова, естественна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание официального Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке в Буче Киевской области «юрты несокрушимости». Она заявила, что Москва рассчитывает получить официальные комментарии Астаны по данному поводу, чтобы избежать дальнейших спекуляций.