В МИД Казахстана рассказали, чем полезны связи с Европой и США МИД Казахстана: связи с ЕС и США помогают республике отстаивать независимость

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Роман Василенко

Растущие связи с Евросоюзом и США помогают Казахстану отстаивать независимость в регионе, где исторически доминировали Россия и Китай, заявил в интервью Politico замглавы МИД республики Роман Василенко. При этом он добавил, что планирует развивать отношения с РФ и КНР.

Тот факт, что ЕС, США и Запад в целом теперь признали важность Казахстана и других стран Центральной Азии [и] приступили к гораздо более прочному выстраиванию отношений, <...> помогает укрепить роль центральноазиатских стран, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире, — сказал Василенко.

Ранее западные СМИ, рассказывая о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, назвало эту страну «задним двором» президента России. Публикация вызвала шквал критики в республике.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные формулировки западных СМИ являются глупостями и не соответствуют действительности. По его словам, подобные публикации – часть информационной войны против РФ. Песков подчеркнул, что Казахстан — суверенная страна, которая развивает сотрудничество «по всем возможным азимутам», и стратегический союзник России.