МИД Казахстана раскритиковал депутатов РФ за слова о казахских территориях

https://static.news.ru/photo/7b68c28e-44ee-11eb-bb6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что заявления российских депутатов Вячеслава Никонова и Евгения Фёдорова о статусе территорий Казахстана не отражают официальную позицию Москвы и являются «бредом сивой кобылы».

Российский парламентарий Вячеслав Никонов в эфире Первого канала назвал территорию Казахстана «большим подарком со стороны России». Другой депутат, Евгений Фёдоров позже поддержал позицию Никонова, заявив о подаренных Казахстану территориях и назвав реакцию казахской стороны на подобные высказывания неблагодарностью. По словам Фёдорова, Казахстан «получил часть территорий в аренду от СССР» и обязан их вернуть. Также он призвал восстановить «единое государство с Казахстаном».

Если говорить о словах Фёдорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать — это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, учёных, — приводит «Интерфакс» слова главы казахского МИД.

Он отметил, что после слов Никонова временного представителя посольства России в Нур-Султане вызвали в МИД Казахстана, ему была передана нота с официальной позицией Казахстана.

Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что, безусловно, это не соответствует официальной позиции Российской Федерации, — подчеркнул министр.

Тлеуберди добавил, что между Казахстаном и Россией сформировались партнёрские отношения и стороны продолжат их развивать на основе международного права. По словам министра, демаркация границы между РФ и Казахстаном будет завершена в ближайшие три года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане заработало производство по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Премьер-министр страны Аскар Мамин отметил важность локализации производства препарата на территории Казахстана. Он добавил, что это позволит начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 в феврале 2021 года.