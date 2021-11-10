МИД Белоруссии пообещал ответить на размещение войск НАТО у границы

Союзное государство России и Белоруссии готово к принятию ответных мер в случае, если на польско-белорусской границе из-за ситуации с мигрантами будут размещены войска НАТО. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передаёт РИА Новости.

Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с позицией Варшавы по ситуации с мигрантами и сообщил, что обсудил этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой. В Альянсе назвали ситуацию с беженцами «гибридной тактикой» Лукашенко.

8 ноября несколько тысяч мигрантов подошли к границе Польши и Белоруссии. Они попытались прорвать кордон. Со стороны Польши к границе были направлены военные и техника. По состоянию на 10 ноября солдаты остаются в боеготовности.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда Минск заявил, что может ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом. В МИД Польши заявили, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе до смертельных жертв.