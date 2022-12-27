МИД Азербайджана назвал успешным сотрудничество с Россией в 2022 году

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Азербайджан вел успешное сотрудничество с Россией в течение 2022 года, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов в рамках итоговой пресс-конференции. Он отметил, что власти двух государств неоднократно приезжали с визитами друг к другу, передает «Sputnik Азербайджан». Так, президент страны Ильхам Алиев совершил один официальный и несколько рабочих визитов в Россию, уточнил министр.

Азербайджан, в первую очередь, придает большое значение развитию отношений с приграничными странами. В течение года успешно продолжалось азербайджано-российское сотрудничество. Была подписана декларация о союзническом взаимодействии, — сказал Байрамов.

Кроме этого, он заявил, что в течение года Баку проводил открытую политику, настроенную на обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Также уделялось большое внимание двусторонним отношениям с соседними странами, в том числе с Турцией. Отношения с Грузией постоянно развивались, с США и Китаем также продолжался интенсивный диалог.

Азербайджан в 2022 году открыто развивал сотрудничество и со странами Центральной Азии, отметил Байрамов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сотрудничество России и Азербайджана за последнее время стало по-настоящему союзным и стратегическим. Он подчеркнул, что у двух государств существует огромный потенциал для налаживания гуманитарного партнерства и его необходимо развивать. По мнению Мишустина, государствам необходимо наладить единое языковое пространство и грамотно применить его в актуальных условиях.