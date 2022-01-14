МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении прав «тысяч азербайджанцев»

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что официальный Ереван не стремится к нормализации отношений, сообщает Sputnik Азербайджан. Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на публикацию МИД Армении, в которой говорилось о «массовых погромах армян» в 1990 году. Баку также потребовал признать нарушение прав «сотен тысяч азербайджанцев».

С сожалением отмечаем, что истории, в которых армяне выставлены жертвами, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма, что дало толчок территориальным притязаниям Армении к Азербайджану, привело к разрушительному конфликту, который причинил огромные страдания сотням тысяч людей, — сообщила Абдуллаева.

По её словам, в настоящее время предметом обсуждения являются вопросы нормализации постконфликтных межгосударственных отношений, а подобные резкие заявления МИД Армении не способствуют нормализации отношений.

Министерство иностранных дел Армении сделало заявление . В нём содержится упрёк в адрес нынешнего руководства Азербайджана. Отмечается, что «32 года назад в Баку начались массовые погромы армян, которые стали кульминацией политики по насильственной депортации армянского населения, проживающего в Азербайджанской ССР».

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева рассказала, что основная ответственность за нынешнюю напряжённость на армяно-азербайджанской границе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. По её словам, азербайджанская сторона принимает соответствующие ответные меры. Таким образом, Абдуллаева опровергла озвученные ранее заявления о вторжении азербайджанских ВС на территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.