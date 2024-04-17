В МИД Азербайджана отреагировали на отзыв посла Франции МИД Азербайджана: разговор на языке угроз не принесет Парижу никаких результатов

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Здание МИД Азербайджана в Баку

МИД Азербайджана в ответ на решение Франции отозвать для консультаций своего посла в стране заявил, что попытки говорить с Баку на языке угроз и давления не принесут никакого результата. В дипведомстве отметили, что власти республики будут принимать все необходимые меры для защиты национальных интересов.

В то же время обвинения в адрес Азербайджана за односторонние действия совершенно необоснованны, учитывая действия Франции, направленные против председательства Азербайджана на 29-й конференции сторон (COP29) рамочной конвенции ООН об изменении климата, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что шаги республики и сделанные официальные заявления носили лишь ответный характер на деструктивную деятельность Франции. В Баку считают, что двери для диалога никогда не закрывались, несмотря на «клеветническую кампанию против страны».

Очевидные антиазербайджанские шаги Франции, которые она предпринимает после Отечественной войны 2020 года, несмотря на то что именно с согласия Азербайджана Франция была посредником в течение почти 25 лет, известны всем, — сообщили в МИД.

Ранее правительство Франции приняло решение отозвать своего посла из Азербайджана. Такой шаг был сделан для проведения консультаций. Президент страны Эммануэль Макрон принял решение в связи с действиями Баку, которые «наносят ущерб двусторонним отношениям» между странами.