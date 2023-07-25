В МИД Азербайджана оценили переговоры с Арменией Байрамов: динамика переговоров между Азербайджаном и Арменией достаточно высока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Динамика переговорного процесса между Баку и Ереваном находится на достаточно высоком уровне, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Interfax Azerbaijan. Однако он отметил, что результаты переговоров «немного уступают» динамике самого обсуждения.

Но при всем при этом было бы неправильно говорить, что положительного результата вообще нет или не существует, — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым заявил, что РФ «кровно заинтересована» в стабильности на Южном Кавказе. По его словам, Москва готова помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном.

Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «уважались и воплощались в жизнь».

Ранее стало известно, что Байрамов и Лавров обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До этого Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения РФ из переговорного процесса.