В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в клевете МИД Азербайджана: Пашинян выдвинул против республики клеветнические обвинения

Фото: МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph выдвинул против Азербайджана необоснованные обвинения клеветнического характера, сообщила пресс-служба МИД республики. В ведомстве отметили, что таким образом он попытался «отвести внимание от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки всем нормам и принципам международного права».

В ходе интервью премьер-министр Армении, который говорит о выполнении международных соглашений и обязательств, попытался отвести внимание от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алма-Атинской декларации, что вызывает сожаление, — подчеркнули представители министерства.

Ранее Пашинян заявил, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные в начале января, стали ударом по мирному процессу. По его словам, Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности государств на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой образовались независимые страны бывшего СССР.

Речь идет о недавней речи Алиева, в рамках которой он озвучил категорическое нежелание Баку отводить войска от условной границы с Арменией. Глава Азербайджана тогда предупредил, что армия не сдвинется с позиций, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года, так как граница между государствами пока не определена.