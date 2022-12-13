В МИД Азербайджана обвинили Армению в лицемерии

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Баку, Азербайджан

МИД Азербайджана призвал Армению положить конец действиям против суверенитета и территориальной целостности республики. В Баку назвали обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, в котором азербайджанская сторона обвиняется в сложившейся ситуации на дороге Шуша — Лачин и искажаются обязательства в рамках трехсторонних договоренностей, — подчеркнули в азербайджанском МИД.

В ведомстве уточнили, что Ереван до сих пор не выполнил положения заявления, которое подписано лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года. В частности, с территории Азербайджана не выведены Вооруженные силы Армении, а Лачинская дорога используется для военных провокаций и для незаконной экономической деятельности.

В Баку еще раз напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а миротворческий контингент России.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что незаконная эксплуатация месторождений Гызылбулаг и Демирли в Карабахском экономическом регионе Азербайджана должна быть прекращена. По его словам, на территории месторождения, которую контролируют российские миротворцы, также наносится урон окружающей среде, что стало причиной в том числе нынешних акций протеста на перекрестке дорог Шуша — Ханкенди — Лачин.