В МИД Азербайджана назвали законной акцию протеста в Лачинском коридоре

Акция протеста, которую проводят азербайджанские экоактивисты на дороге в Лачинском коридоре — акт законного недовольства азербайджанцев действиями Армении, сообщили в МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что позицию гражданского общества стоит уважать, передает «Sputnik Азербайджана».

Цель протеста не в том, чтобы перекрыть какую-либо дорогу. Гражданский транспорт может свободно следовать в обоих направлениях, — сообщили в министерстве.

Ранее МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку отметили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а миротворческий контингент России.

Позже парламент Армении призвал Россию обеспечить движение по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Кроме того, армянские депутаты обратились к представителям международного сообщества с призывом осудить действия Баку и принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в Карабахе.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Ранее азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.