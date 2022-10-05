В МИД Азербайджана назвали число погибших из-за армянских мин за 30 лет Глава МИД Азербайджана Байрамов: за 30 лет от армянских мин погибли и пострадали 3336 азербайджанцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минированная территория

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что за 30 лет в результате подрыва на установленных армянскими военными минах погибли и пострадали 3336 азербайджанцев. По его словам, 257 из них стали жертвами и получили ранения после подписания Баку и Ереваном соглашения о полном прекращении всех военных действий на границе двух государств в 2020 году, передает «Интерфакс-Азербайджан».

За 30 лет 3336 граждан Азербайджана стали жертвами (погибли и получили ранения) в результате подрыва на минах, установленных Арменией. Из них 257 человек — после войны 2020 года, — сказал Байрамов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о 250 погибших и раненых азербайджанцах в результате подрыва на минах. По его словам, Ереван продолжает вести политику террора против Баку. Он подчеркнул, что число жертв растет. Кроме того, азербайджанский лидер добавил, что только в Лачине было обнаружено и обезврежено 1400 мин.

2 октября МИД Азербайджана обвинил Ереван в попустительстве в вопросе военных преступлений против азербайджанских военных. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные преступления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что Азербайджан второй раз нарушил договоренности по возврату армянских военнопленных. Первый раз был в мае, когда после встречи в Брюсселе Баку «отказался выполнять обещание» возвращать пленных солдат, а второй — после встречи в Вашингтоне.