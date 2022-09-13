МИД Армении обсудил с ОДКБ ситуацию на армяно-азербайджанской границе Глава МИД Армении доложил заместителю генсека ОДКБ о ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Военнослужащий армии Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонных переговоров с заместителем генсека ОДКБ Валерием Семериковым обсудил текущую ситуацию, которая возникла после боестолкновений на границе с Азербайджаном. По информации армянского МИД, во время беседы стороны поднимали тему путей реализации механизмов организации, которые направлены на решение подобных ситуаций.

В заявлении внешнеполитического ведомства Армении говорится о том, что Мирзоян поставил в известность Семерикова о «широкомасштабной агрессии» со стороны Азербайджана.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в попытке начать широкомасштабное наступление на города Дашкесан, Кельбаджар, Лачын, расположенные вблизи армяно-азербайджанской границы. Согласно заявлению ведомства, Вооруженные силы Армении начали боевые действия около полуночи 12 сентября.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.