В МИД Армении раскрыли, что Мирзоян обсудит с Байрамовым в Алма-Ате МИД Армении: Мирзоян обсудит с Байрамовым вопрос признания территорий

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

Армянская сторона на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Алма-Ате намерена обсудить вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление МИД Армении. Также ожидается письменное подтверждение обязательств между двумя странами, открытия транспортной инфраструктуры и торговых маршрутов в регионе.

6 мая стало известно, что встреча между главами МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате пройдет 10 мая. С предложением о проведении встречи на территории Казахстана выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он назвал символичным, что переговоры пройдут в казахстанской столице, где в 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу. Пашинян также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 мая заявил, что в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительная тенденция. Он отметил, что переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Баку.