В МИД Армении прокомментировали основные пункты Сочинской декларации

Заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 26 ноября опровергает тезисы о предоставлении Баку коридора через армянскую территорию. Документ подтверждает приверженность о последовательном и безоговорочном выполнении всех положений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении МИД Армении, которое опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Речь идёт о невыполненных Азербайджаном до сих пор обязательствах, предусмотренных пунктом 8 заявления от 9 ноября, о возвращении военнопленных, заложников, других задержанных, не выполненных по другим пунктам, — подчеркнули в МИД Армении.

Отмечается, что заявление от 26 ноября подтверждает положение о разблокировании всех транспортных маршрутов и экономических связей в Карабахе. Также достигнута договорённость предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

В МИД Армении выразили уверенность, что полное выполнение положений трёхсторонних заявлений будет способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта в соответствии с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.