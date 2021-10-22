В МИД Армении подчеркнули важность выполнения трёхстороннего соглашения

Ереван придаёт важность полноценной реализации трёхсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Это указано в программе армянского правительства на 2021–2026 годы. Об этом NEWS.ru сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявления премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные на заседании Совета глав государств СНГ.

В МИД Армении отметили, что реализация трёхстороннего соглашения может стать стимулом для разблокирования коммуникаций, установления стабильности и долгосрочного мира в регионе.

Этого можно достигнуть только конструктивными усилиями всех сторон и посредством формирования соответствующей атмосферы, — подытожили в армянском МИД.

Ранее Пашинян, выступая на заседании Совета лидеров стран СНГ, заявил, что Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границ. В этом вопросе он надеется на поддержку России и других международных партнёров.

В свою очередь Алиев сказал, что конфликт в Карабахе остался в прошлом. Баку готов начать с Ереваном переговоры по делимитации границы при условии признания территориальной целостности. По его словам, Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.