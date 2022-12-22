В МИД Армении объяснили отказ от трехсторонней встречи по мирному договору Ереван попросил Москву отложить трехстороннюю встречу из-за ситуации в Лачинском коридоре

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Армянская сторона попросила Москву отложить запланированную на 23 декабря в столице РФ трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана по мирному соглашению, поскольку первостепенная задача главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна — восстановление связи с Карабахом, заявил пресс-секретарь ведомства Ваан Унанян, передает Sputnik Армения. Он добавил, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.

Унанян также отметил, что Ереван передал Баку свои новые предложения по нормализации отношений.

Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решение проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Карабахе, исходя из чего армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу, — сказал Унанян «Интерфаксу».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия во встрече глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

В Ереване ранее утверждали, что участники экологической акции перекрыли движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, воспрепятствовав проезду тяжелобольных для лечения в Армению и перекрыв поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости. Однако правительство Азербайджана отвергло это утверждение, заявив, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил.

Позже постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Баку отвергает все обвинения. По его словам, никаких препятствий для передвижения гуманитарных грузов по Лачинской дороге нет и Баку гарантирует безопасность людей, перемещающихся по ней.