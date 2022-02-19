В Луганске провели проверку работы сирены оповещения

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В Луганске включили сирену оповещения, об этом передаёт РИА Новости. По всей столице непризнанной Луганской народной республики слышны протяжные звуки. Ранее МЧС ЛНР рассказало, что по всей республике будет проведена соответствующая проверка систем оповещения.

20 февраля 2022 года в 12:00 и в 16:00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен, — сообщали в ведомстве.

Ранее поступила информация, что в ЛНР двое мирных граждан погибли в результате атаки украинских военных. Среди ополченцев потерь нет.

Позиции защитников республики были атакованы утром 20 февраля в районе населённого пункта Пионерское после того, как силы ВСУ при поддержке артиллерии форсировали реку Северный Донец. Атака была отбита, украинские военные отброшены на ранее занимаемые позиции.

Народная милиция ЛНР также отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля.