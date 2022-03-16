В ЛНР заявили о контроле над 80% территории Луганской области

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Представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о переходе под контроль республики примерно 80% территории Луганской области. По его словам, которые приводит RT, благодаря продвижению сил ЛНР стала возможна эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.

Для понимания, почему так сложно идёт работа, — в этих населённых пунктах мирные граждане держатся украинскими войсками в качестве живого щита, — сказал Марочко.

Ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также обвинил украинских военных в использовании мирных жителей в качестве живого щита. По его словам, в ходе наступления на Попаснянском направлении подразделения Народной милиции обнаружили места массового убийства людей в районе Попаснянской железной дороги.

В заявлении Филипоненко отметил, что он постоянно фиксирует факты военных преступлений, совершённых ВСУ в отношении мирного населения Донбасса.