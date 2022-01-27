В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны ВСУ

Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Населенные пункты Славяносербского района находятся близко от линии разграничения

Представители непризнанной ЛНР заявили, что украинские силовики после 10 дней тишины начали обстрел, из-за чего погиб сотрудник народной милиции, об этом сообщила пресс-служба ведомства республики в Telegram-канале. По словам представителей ЛНР, украинские войска открыли огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов в направлении населённого пункта Веселогоровка. Также сообщается, что Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков.

С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь, — сказал офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.

Ранее появилась информация, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили людей в украинской военной форме в зоне разведения военных сил около населённых пунктов Золотое и Катериновка в Донбассе, рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил мнение, что Москва должна оказать необходимую помощь самопровозглашённым республикам в виде поставок отдельных видов вооружений. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.