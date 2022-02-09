В ЛНР военнослужащие Народной милиции предотвратили обстрел со стороны ВСУ

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили обстрел Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территории республики. При этом реакции на провокации со стороны Украины у представителей ОБСЕ нет.

Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня. Пока ОБСЕ продолжает смотреть на всё через «розовые очки», провокации Киева набирают обороты, — написал он в Twitter.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что Украину пытаются подтолкнуть к войне вопреки предвыборным обещаниям нынешнего президента Владимира Зеленского. По его словам, Киев продолжает нарушать пункты минских договорённостей, в том числе об отводе тяжёлых вооружений и разведении сил, а «партия войны» в стране за время президентства Зеленского стала лишь сильнее.

Ранее папа римский Франциск назвал безумием возможность войны на Украине и выразил надежду, что напряжённость в отношениях между этой страной и Россией может быть преодолена посредством многостороннего диалога. До этого понтифик также выразил большую озабоченность в связи с данными об объёмах производства оружия в мире.