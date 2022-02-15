Снайпер ВСУ убил военного ЛНР, в Луганске открыли ответный огонь

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Информация об этом была опубликована в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, там уточнили, что военные ЛНР открыли ответный огонь. Ранее 15 февраля президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что проблемы Донбасса должны решать Минские соглашения.

В 15:00 (по местному времени, совпадает с московским. — NEWS.ru) ВСУ с направления населённого пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населённого пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий народной милиции ЛНР, — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

При этом, как отметили в Народной милиции самопровозглашённой республики, был открыт ответный огонь по позициям украинских силовиков после гибели сотрудника оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно.