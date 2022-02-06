В ЛНР сообщили, что ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбасс

ВСУ продолжают осуществлять подготовку к вторжению в Донбасс, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис на брифинге. Микужис отмечает, что украинские военные подготавливают технику и получают новые запасы боеприпасов.

Мы продолжаем получать информацию о проведении в соединениях вооружённых формирований Украины мероприятий подготовки к наступательной операции, — сообщил Микужис.

Представитель ЛНР также сообщает, что украинские солдаты уточняют карты и координаты для объектов огневого поражения. По мнению Микужиса, для этих целей в подконтрольном Киеву городе Счастье дислоцируется беспилотная летательная авиация ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Донбасс самоходные установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч» для создания пространства с целью наступления бронетехники на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Задача украинских военных — прорвать фронт. Между Мариуполем и Широкино была обнаружена колонна из десяти «Горынычей».

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.