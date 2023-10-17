В ЛНР рассказали о поставках неликвидных снарядов ВСУ Экс-подполковник ЛНР: ВСУ на Купянском направлении получили испорченные снаряды

Фото: МО Украины

Одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении получило неликвидные снаряды, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Ссылаясь на собственные источники, он уточнил, что речь идет о боеприпасах калибра 152 мм, которые поступили на передовую без укупорки и со следами деформации.

В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-мм орудиям с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации, — рассказал Марочко.

Марочко предположил, что украинским артиллеристам поставили боеприпасы, которые прежде хранились на одном из уничтоженных российскими военными складов ВСУ.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что российские вооруженные силы нанесли удары по позициям армии Украины в районе населенного пункта Белогоровка, расположенного в Луганской Народной Республике. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой демонстрируются результаты обстрелов. Отмечается, что опорные пункты противника были размещены рядом с разрушенными домами. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эти сведения.