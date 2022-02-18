В ЛНР отчитались о 31 обстреле со стороны ВСУ за 18 февраля

Вооружённые формирования Украины за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня 31 раз, сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. В своём Telegram-канале они предоставили информацию о времени начала обстрелов, населённых пунктах, по которым был открыт огонь и из какого орудия осуществлялась атака.

Зафиксировано 31 нарушение режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого вооружения, — передаёт канал.

Среди использованного арсенала числятся миномёты, противотанковые гранатомёты, РПГ, крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия.

Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется.

За ночь 19 февраля представители ЛНР зафиксировали три миномётных обстрела по своим позициям: целями были выбраны населённые пункты Горское — Первомайск, Старый Айдар — Металлист и Трёхизбёнка — Славяносербск. Всего подконтрольные Киеву вооружённые силы выпустили 30 снарядов.