В ЛНР отчитались о 31 обстреле со стороны ВСУ за 18 февраля
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
06:37, 19 февраля 2022
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Вооружённые формирования Украины за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня 31 раз, сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. В своём Telegram-канале они предоставили информацию о времени начала обстрелов, населённых пунктах, по которым был открыт огонь и из какого орудия осуществлялась атака.
Зафиксировано 31 нарушение режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого вооружения,— передаёт канал.
Среди использованного арсенала числятся миномёты, противотанковые гранатомёты, РПГ, крупнокалиберные пулемёты и артиллерийские орудия.
Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется.
За ночь 19 февраля представители ЛНР зафиксировали три миномётных обстрела по своим позициям: целями были выбраны населённые пункты Горское — Первомайск, Старый Айдар — Металлист и Трёхизбёнка — Славяносербск. Всего подконтрольные Киеву вооружённые силы выпустили 30 снарядов.
Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР начали появляться рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.