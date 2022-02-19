В ЛНР обнаружили взрывное устройство под мостом для беженцев

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Центробанк Донецкой народной республики ввёл суточный лимит выдачи наличных в связи с наплывом граждан, желающих снять деньги в разгар эвакуации. Теперь жители ДНР могут снять только до 10 тысяч рублей в день с одной карты. Постановление опубликовано на сайте ЦБ.

В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан Республики <...> принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной...