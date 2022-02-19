В ЛНР обнаружили взрывное устройство под мостом для беженцев
В ЛНР обнаружили взрывное устройство под мостом для беженцев
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:35, 19 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Правоохранительные органы непризнанной Луганской народной республики сообщили об обнаружении взрывного устройства под мостом на шоссе, по которому автобусами эвакуируют людей в РФ, передаёт РИА Новости.
Взрывное устройство обнаружено вблизи Краснодона в ЛНР под мостом, по которому следуют автобусы с беженцами в Россию, — сообщает агентство.
Также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале сообщил, что поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе города.
Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: пр. Титова, 15 (отель «Шахтар Плаза»), ул. Артёма, 142 а (отель «Доменик»), жилые комплексы: Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград, — написал он.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Согласно полученным данным, на операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля. Удар планируется нанести с трёх направлений. Украинские силовики намереваются через несколько суток после этого выйти к российской границе.