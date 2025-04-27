«Зеленский истощен»: политолог заявил, что Украину могут заставить сдаться Политолог Акил: Трамп может заставить капитулировать Зеленского

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп может попытаться использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского и ускорить капитуляцию Киева, рассказал в беседе с РИА Новости ливийский политолог Иззедин Акил. Он также отметил, что со стороны Европы максимум, на что может рассчитывать глава Украины, — это политическое убежище.

Зеленский истощен американским давлением и растущими военными потерями. Я не думаю, что он надеется получить какую-либо помощь, которая могла бы помочь ему продолжать сопротивляться. Максимум, что Европа способна предложить Зеленскому, — это убежище, куда он может сбежать, — добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что после сообщений о выводе американской поддержки Украине, Трамп может потребовать либо уступок со стороны Киева в пользу России, либо возврата средств, выделенных администрацией Джо Байдена. По словам Акела, в условиях растущих военных потерь и давления со стороны Запада, возможности для сопротивления у Зеленского сокращаются.

Ранее Зеленский назвал свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане «исторической». Глава Украины отметил, что коллеги успели обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта. Зеленский также подчеркнул важность переговоров о прекращении огня и долгосрочном мире. Впрочем, Белый дом пока не раскрыл детали беседы. Украинский политик остался доволен проведенным диалогом с Трампом.