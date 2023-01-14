В лесу на юге Молдавии обнаружили экзотическое животное с Украины В Молдавии поймали льва с Украины, подаренного местному жителю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой лев, гулявший в лесной полосе на юге Молдавии и напугавший местных жителей, оказался обитателем Одесского зоопарка, сообщил начальник Инспекции по охране окружающей среды страны Ион Булмага. В пятницу в соцсетях появилось видео, на котором местный житель запечатлел экзотическое животное. На кадрах видно, что со львом успел подружиться его пес.

Хочу сообщить, что шестимесячное животное гуляло со своим хозяином! Судя по сообщению, он был подарен гражданину Республики Молдова Одесским зоопарком в знак благодарности за поддержку беженцев! На данный момент природоохранные инспекторы проверяют законность ввоза животного в страну, а также возможность размещения его в зоопарке! — написал чиновник на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

В понедельник льва передадут в Кишиневский зоопарк.

Ранее представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов обнаружил в поселке Садовый под Новосибирском цирковых медведей, запертых в клетках. В связи с этим общественник обратился с заявлением в природоохранную прокуратуру. Медведи содержались в антисанитарных условиях без воды и еды. С животными жестоко обращались — у одного из медведей не было глаза. Также в обнаруженных клетках содержалось десять собак породы колли.