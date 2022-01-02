В Латвии завели более 50 уголовных дел о фальшивых вакцинациях

В Латвии заявили, что в стране было возбуждено более 50 уголовных дел о фальшивых вакцинациях от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Государственной полиции республики. Дополнительно под подозрением о поддельных сертификатах проходят больше 100 человек.

В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов, — говорится в пресс-релизе.

По данным СМИ, в ЕС за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения на срок до шести лет по статье о мошенничестве и подделке документов.

В РФ владельцы поддельных сертификатов подпадают под статью 327 УК о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей и бланков. В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет с выплатой крупного штрафа.

Ранее сообщалось, что россиянам с купленными прививочными сертификатами приходится делать прививку «подпольно». Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр.