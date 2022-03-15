В Крыму рассказали, когда Украина признает его частью России

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости по случаю восьмой годовщины со дня проведения референдума, после которого полустров воссоединился с Россией, выразил уверенность в том, что Украина признает российский статус Крыма после демилитаризации и денацификации. В целом же российский статус Крыма признают те страны, которые находятся «на стороне правды» и не испытывают влияния США.

Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма, — сказал Константинов.

При этом, по его словам, в целом признание такого статуса странами мира — это своего рода индикатор: количество стран, признающих статус Крыма, будет расти по мере освобождения их от влияния Америки, которую Константинов назвал «империей лжи». Он подчеркнул, что для крымчан признание не было самоцелью.

Константинов также рассказал о планах восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывавшие Крым и Херсонскую область и уничтоженные украинской стороной, что позволит добираться до полуострова из России через Украину.

Ранее вице-премьер и глава Минфина республики Ирина Кивико рассказала, что за восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.