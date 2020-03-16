https://static.news.ru/photo/a741e2fe-679b-11ea-8d20-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о расширении полномочий главы государства в кризисных ситуациях.

Таким образом, казахстанский лидер сможет принимать акты и давать поручения по любым вопросам социально-экономической сферы, в том числе тем, по которым предусмотрен иной порядок регулирования.

В данный момент в стране введён режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС.