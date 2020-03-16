Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о расширении полномочий главы государства в кризисных ситуациях.
Таким образом, казахстанский лидер сможет принимать акты и давать поручения по любым вопросам социально-экономической сферы, в том числе тем, по которым предусмотрен иной порядок регулирования.
В данный момент в стране введён режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС.
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