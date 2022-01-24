В Кремле заявили о высокой степени угрозы наступления Киева на Донбасс

Угроза провокаций со стороны Киева в отношении Донбасса сейчас очень высока, она выше, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев подтянул к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, что свидетельствует о подготовке к наступлению. Представитель Кремля отметил, что в Кремле обеспокоены данной ситуацией. Его слова приводит РИА Новости.

Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил, средств на границе с самопровозглашёнными республиками. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. Действительно, каждая отдельно взятая единица оружия лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве на начало этой операции. Нас это не может не беспокоить, — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в качестве главнокомандующего принимает меры для обеспечения безопасности страны на фоне роста напряжённости.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что Вооружённые силы Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе. По данным ведомства, украинские военные проводят усиление штурмовых групп, в частности, поступил приказ о досрочной выписке из госпиталей механиков-водителей и наводчиков. Кроме того, есть информация о переброске военной техники.

В частности, речь идёт о перенаправлении к линии соприкосновения самоходных реактивных установок разминирования УР-77, а также усилении передовых частей и штурмовых групп установками разминирования УР-83П. Кроме того, из Одесской области начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ, при этом это происходит под легендой плановых тактико-специальных учений.

В ДНР пообещали адекватный ответ на переход Киева к силовому решению в Донбассе. В связи с этим в Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.