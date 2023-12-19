В Кремле объяснили проблемы на БелАЭС Песков опроверг сообщения о внештатной ситуации на Беларусской АЭС

Внештатной ситуацию на Белорусской АЭС назвать нельзя, так как речь идет о пусконаладочных работах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он высказался о статье Bloomberg, где утверждалось, что в 2022 году в работе второго энергоблока станции произошла чрезвычайная ситуация, пишет РИА Новости.

Это не внештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пусконаладочные работы, — опроверг он сообщение агентства.

Осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России компенсировать нарушение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС — совместного проекта Минска и Москвы. Объект находится в Гродненской области.