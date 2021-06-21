В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении

https://static.news.ru/photo/6e04f96c-d276-11eb-954f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль расценивает как убедительную победу партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков выразил надежду, что решение армянского народа поможет стране выйти на траекторию устойчивого развития.

Мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Пашинян поблагодарил руководство РФ за поддержку. В своём выступлении, которое транслировалось в Facebook, политик подчеркнул, что поддержка была оказана не его команде, а Армении.

Ранее стало известно, что парламентские выборы в Армении, по мнению наблюдателей от Организации Договора о коллективной безопасности, состоялись и прошли в полном соответствии с законодательством страны. Об этом на следующий день после голосования заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Каныбек Иманалиев.