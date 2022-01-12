Песков: вывод войск ОДКБ из Казахстана контролирует руководство организации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ из страны свидетельствует о том, что это была эффективная миссия. В сжатые сроки страны организации помогли казахстанским друзьям справиться с возникшими проблемами. Процедуру вывода военных координирует руководство ОДКБ, сообщает ТАСС.

Собственно, за один день миссия не была развёрнута, она развёртывалась в течение определённого количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ, это не вопрос только к РФ, — подчеркнул пресс-секретарь, отвечая на вопрос, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем процесс их ввода в республику.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано, как военные из контингента ОДКБ выполняют задачи в Казахстане. На кадрах видно, что они охраняют значимые государственные и социальные объекты, в частности аэродромы, ТЭЦ, военные склады, хлебокомбинаты и телецентры. Также для контроля обстановки задействованы беспилотники.

Накануне Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации. 11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи властям страны охраняемых миротворцами объектов.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, такие как Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.