https://static.news.ru/photo/78df3346-548e-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-служба Кремля подтвердила информацию о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры были незапланированными.

Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов, — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее о переговорах политиков сообщило белорусское госагентство БелТА. Как рассказал Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Путин с «неожиданным предложением» и поэтому он задержался на встречу с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, который прибыл с визитом в Минск.

По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией. Он уже поручил премьер-министру рассчитать предложенный вариант, чтобы, наконец, «достичь соглашения по дальнейшей работе в данной сфере».

Как писал NEWS.ru, Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти, при этом не уточнив, сколько Минск потратил на закупку. В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.