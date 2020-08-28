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В Кремле подтвердили новый разговор Путина и Лукашенко

12:42, 30 августа 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 30 августа действительно провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос «Интерфакса» о разговоре двух президентов. Он пообещал, что пресс-служба Путина вскоре представит детали беседы.

Ранее о разговоре Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого», освещающий деятельность президента Республики Беларусь, передавал NEWS.ru.

В Белоруссии после 9 августа — дня президентских выборов — не утихают протестные акции. Их участники не согласны с объявленными ЦИК итогами голосования, согласно которым Лукашенко одержал безоговорочную победу с более чем 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская набрала около 10%. Москва и Минск на уровне первых лиц уже обсуждали ситуацию с протестами, в частности такой разговор состоялся 15 августа.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер отметил, что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем.

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