В Кремле подтвердили новый разговор Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/61a0ed78-eaa7-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 30 августа действительно провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос «Интерфакса» о разговоре двух президентов. Он пообещал, что пресс-служба Путина вскоре представит детали беседы.

Ранее о разговоре Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого», освещающий деятельность президента Республики Беларусь, передавал NEWS.ru.

В Белоруссии после 9 августа — дня президентских выборов — не утихают протестные акции. Их участники не согласны с объявленными ЦИК итогами голосования, согласно которым Лукашенко одержал безоговорочную победу с более чем 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская набрала около 10%. Москва и Минск на уровне первых лиц уже обсуждали ситуацию с протестами, в частности такой разговор состоялся 15 августа.