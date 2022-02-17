В России опровергли планы оставить в Белоруссии свои войска после учений
Пока речи о дальнейшем присутствии российских военных в Белоруссии после учений не идёт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Совместные учения вооружённых сил двух государств начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусской армии. Они являются вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель учений — отработка отражения внешней агрессии и атак террористов.