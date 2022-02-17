В России опровергли планы оставить в Белоруссии свои войска после учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приобрести у России современную военную технику. Глава республики также выразил надежду, что отдельные образцы ему удастся получить в подарок, передаёт РИА Новости.

По словам главы белорусского государства, у Минска с Москвой есть договорённости насчёт завезённых российских боеприпасов, которые после учений останутся в Белоруссии. Лукашенко также отметил, что планирует попросить Россию создать учебный...