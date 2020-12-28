В Кремле не видят воли Зеленского к нормализации отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/57e0ea2e-49b9-11eb-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/zelenskiy95

Москва стремится к нормализации отношений с Киевом, однако пока не видит политической воли у президента Украины Владимира Зеленского, которая бы позволила ему сделать шаг в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока мы не видим и не слышим политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего бы нам хотелось. И, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских и парижских договорённостей, — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля напомнил о заинтересованности президента РФ Владимира Путина в нормализации отношений с соседями, в том числе с Украиной. Но, по словам Пескова, для разговора на высшем уровне пока не возникает предпосылок.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский со своей стороны также пока не видит предмета для разговора с Путиным. Он назвал причину, по которой разговор лидеров двух государств может состояться. По словам Зеленского, он обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться.

Зеленский отмечал, что эта встреча должна была состояться в декабре, после неё Киев «будет готовить план урегулирования в Донбассе со всеми датами». Он также отметил, что минские договорённости привязаны к санкциям против России и просто так из них выйти нельзя. На вопрос о возможном нападении России на Украину Зеленский ответил, что даже не хочет представлять эту ситуацию. По его словам, в этом случае начнётся «большая война» и мобилизованы будут все — и мужчины, и женщины.