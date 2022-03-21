В Кремле назвали ложью данные об отсутствии гумкоридоров на Украине

При создании гуманитарных коридоров на Украине следует оказать давление на киевские власти и националистов, которые прикрываются людьми как живым щитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, информация об отсутствии гумкоридоров, которая распространяется на Западе, является ложной, передаёт РИА Новости.

Все утверждения о том, что <...> никого не выпускают, — это ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными. Но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты, — сказал Песков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев обвинил военных территориальной oбороны Украины в насильственном удержании 6972 граждан из 22 иностранных гоcударств и уничтожении руcскоязычного населения. По мнению Мизинцева, большая часть удерживаемого в городах Укрaины населения ищет защиту в России, а не на Зaпаде, однако украинские власти минимизируют количество коридоров в Россию.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские граждане не поедут в Белоруссию, чтобы после этого лететь на территорию РФ, и призвала «весь цивилизованный мир» повлиять на Россию с целью создания «реальных» коридоров.