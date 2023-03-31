В Компартии Армении объяснили стремление властей присоединиться к МУС Компартия Армении: власти хотят присоединиться к МУС с целью угодить Западу

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/Global Look Press

Внешний вид здания Международного уголовного суда, Гаага

Компартия Армении 31 марта распространила заявление, в котором выступила с обвинениями в сторону руководства страны, указав, что власти пытаются угодить Западу ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В заявлении также говорится, что власти такими способами также пытаются искоренить армяно-российские дружественные связи, передает РИА Новости.

Действующие власти ради своих узколичных, а не государственных интересов пытаются угодить Западу и ратифицировать Римский статут МУС, который, кстати, противоречит конституции Армении. Власти пытаются искоренить армяно-российские дружественные связи, вывести РФ из региона, предлагая взамен какие-то непонятные бумаги и решения, а точнее ничего. Это не что иное, как открытый геноцид против собственного народа, — считают в партии.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает «ничтожными».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые нападки на Путина Москва расценивает как агрессию против России. Он также назвал решение МУС об аресте российского лидера истерикой Запада.