В Китае удивились непринужденному общению Лукашенко и Путина Раскованное общение Лукашенко и Путина заинтересовало журналистов из Китая

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

На недавно состоявшейся встрече президентов России и Белоруссии в Кремле китайских журналистов из издания Tencent удивил стиль общения Александра Лукашенко и Владимира Путина. В их публикации, на которую обратило внимание белорусское агентство АБН-24, сказано о непринужденности, с которой разговаривали лидеры двух стран.

Во время переговоров, посвященных внешнеполитической обстановке, Лукашенко шутил в присутствии Путина. Причем российский лидер не сдерживал улыбки. В ходе разговора о провокациях НАТО белорусский президент напомнил о том, что даже на фоне учений Альянса на Западе не устают обвинять Москву и Минск в намерении «напасть на страны ЕС».

Лукашенко подчеркнул что «у нас своих проблем хватает», не хватало еще кого-нибудь захватывать. В ответ Путин улыбнулся и назвал заявления западников чушью.

Китайские журналисты отметили, что двух президентов явно связывают дружеские отношения. Лукашенко проявил раскованность и свободное поведение, что мало кому из мировых лидеров удается сделать в присутствии главы России.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что в случае нападения НАТО Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. По его словам, в этом случае Альянс потеряет гораздо больше, чем сможет гипотетически приобрести.

Финансовый аналитик Александр Разуваев напомнил, что Россия и Белоруссия уже подписали соглашение, согласно которому роль денежной единицы Союзного государства с 2005 года должен был выполнять российский рубль. По его мнению, для максимального упрощения экономических процессов между странами, Минск пора переводить на российский рубль, несмотря на сопротивление президента республики Александра Лукашенко.