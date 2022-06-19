В Кишиневе начался массовый антиправительственный митинг

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

На площади Великого национального собрания в центре Кишинева 19 июня начался крупный антиправительственный митинг сторонников оппозиционной платформы «Новая жизнь», сообщает Telegram-канал Sputnik Молдова. Митингующие требует отставки правительства и новые выборы. Они высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители.

Манифестанты идут по центральным улицам Кишинева, скандируя: «Долой Майю Санду», «Позор», «Хотим новую жизнь», — сообщает Telegram-канал.

19 июня стало известно, что Президент Молдавии Майя Санду утвердила закон о запрете российских новостных программ. По ее словам, события вокруг Украины вынуждают Кишинев принимать жесткие меры.

В конце апреля в непризнанной Приднестровской республики в Молдавии прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в поселке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта в телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.